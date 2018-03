Szykuje się kolejna niedziela z zakazem handlu. Sprawdzamy, jak będą czynne sklepy w sobotę

W ostatnią sobotę w sklepach pojawiły się tłumy. Wszystko dlatego, że klienci szykowali się do pierwszej niedzieli z zakazem handlu, robiąc większe zapasy. Kolejna niedziela niehandlowa przypada 18 marca. W związku z tym sieci w większości miast ogłosiły, że będą czynne w piątki i soboty dłużej. Warto sprawdzić, w jakich godzinach będą otwarte.

Biedronka ogłosiła, że w każdy piątek i sobotę sklepy będą otwarte minimum godzinę dłużej. Przed niedzielą bez handlu do godziny 23. Warto jednak sprawdzić, ponieważ godziny otwarcia różnią się w zależności od lokalizacji.

Sieć sklepów Lidl będzie natomiast czynna do 22.

Hipermarkety Carrefour mogą działać do 23, jednak decyzja będzie zależeć od dyrektora danej placówki.

Tesco zmieniło jedynie godziny pracy sklepów całodobowych oraz otwartych do północy – mają być czynne do 23 w soboty i otwarte ponownie o 6 rano w poniedziałki.

Auchan Polska wydłuża godziny pracy w sobotę i zamiast o 7.30, otwiera swoje sklepy już o 7 rano. Godziny zamknięcia pozostają bez zmian - o 22.

Hipermarkety Netto w soboty przed niedzielami objętymi zakazem będą otwarte w godzinach 6-22.

Sklepy sieci Kaufland będą czynne od 7 do 22.

Dłużej otwarte będą także galerie handlowe. W piątki i soboty te należące do Unibail-Rodamco Polska – Galeria Mokotów, Galeria Wileńska i Arkadia (wszystkie w Warszawie) oraz wrocławska Wroclavia będą otwarte do 23. Dłużej będzie działać we wszystkie soboty także łódzka Manufaktura – w godzinach 9.00 – 22.30.