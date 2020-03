WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany konto bankowe 5 godzin temu Tajemnice kont bankowych, czyli na co zwrócić uwagę przy otwieraniu rachunku Wygoda, szybkość, funkcjonalność, bezpieczeństwo – to najważniejsze zalety kont osobistych. Zanim jednak otworzysz rachunek bankowy, poświęć chwilę czasu na zbadanie jego sekretów. Słowem, zwróć uwagę na kilka ważnych szczegółów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał partnera) Artykuł sponsorowany Nigdy nie otwieraj konta bankowego pod wpływem impulsu Czy przeglądając strony banków z opisami różnych kont osobistych odniosłeś wrażenie, że wszystkie te rachunki są oferowane zupełnie za darmo? „0 zł" za wydanie i obsługę karty, darmowe przelewy i wypłaty z bankomatów, brak opłat za otworzenie i prowadzenie rachunku, zerowa prowizja za przelewy natychmiastowe, bezkosztowe zlecenia stałe… Słowem, nic tylko takie konto otwierać. Tymczasem prawda jest taka, że banki na swoich stronach internetowych bardzo chętnie wymieniają darmowe operacje i jednocześnie pomijają te usługi, z którymi wiążą się jakieś koszty. Jeśli więc w zestawieniu kluczowych opłat nie znajdziesz np. prowizji za obsługę karty, to prawdopodobnie jest to płatna usługa i z tego powodu nie ma jej na liście. Dlatego nie oceniaj konta wyłącznie na podstawie reklam bądź informacji na stronie banku. Zajrzyj do tabeli bankowych „Opłat i prowizji” lub poszukaj w sieci obiektywnych recenzji analizujących mocne oraz słabe strony poszczególnych rachunków. Takie wnikliwe i rzetelne analizy znajdziesz np. na najlepszekonto.pl. Natomiast jeśli będziesz się kierować wyłącznie wrażeniami, Twój “bezpłatny” rachunek może się okazać darmowy jedynie w teorii. materiał partnera Podziel się Czy darmowe konto może generować koszty? Może! Musisz również wiedzieć, że część z tych pozornie “bezpłatnych” operacji często wiąże się ze spełnieniem dodatkowych warunków. Najczęściej wymagania banków są zapisane małym druczkiem na samym dole strony i łatwo je przeoczyć, tymczasem są to kluczowe informacje. Przykładowo – bank zrezygnuje z opłaty za prowadzenie konta, ale tylko wtedy, gdy wykonasz 5 transakcji kartą w miesiącu lub zapewnisz określony wpływ na rachunek. Albo – wypłaty z bankomatów są zwolnione z prowizji, jednak tylko wtedy, gdy wypłacisz z nich więcej niż 100 zł. Albo – darmowe są jedynie bankomaty własne banku, za korzystanie z pozostałych bank nalicza opłaty. Reasumując, sekret takich kont polega na tym, że faktycznie są one darmowe, jednak tylko wtedy, gdy będziesz z nich aktywnie korzystał. Czy tanie konta bankowe mogą być gorsze od droższych rachunków? Konto ma Ci służyć w przeróżnych życiowych sytuacjach i ułatwiać korzystanie z własnych pieniędzy. Powinno więc być wygodne i funkcjonalne, bo tylko wtedy spełni swoją rolę. Tymczasem wiele osób podejmuje decyzję o założeniu rachunku, kierując się wyłącznie wysokością prowizji za najczęściej wykonywane operacje bankowe i macha ręką na pozostałe parametry. W efekcie po otwarciu konta bankowego przeżywa spore rozczarowanie. Okazuje się bowiem, że bank nie posiada ciekawej oferty oszczędnościowej, a oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych jest tak mizerne, że nie ma sensu wpłacać na nie pieniędzy. Do tego dochodzi równie kiepska oferta walutowa (drogie bankomaty zagraniczne, wysokie opłaty za przewalutowanie transakcji, prowizje za prowadzenie kont walutowych) i brak wielu udogodnień, np. takich jak możliwość płacenia Blikiem. Na domiar złego, bankowość elektroniczna jest trudna w obsłudze i nie posiada wielu przydatnych funkcji. Wszystko to sprawia, że rachunek – chociaż znacznie tańszy od oferty konkurencyjnych banków – dość kiepsko sprawdza się w codziennym życiu. Szybki dostęp do konta osobistego to podstawa W dzisiejszych czasach konto osobiste służy nie tylko do przechowywania pieniędzy, lecz również do efektywnego zarządzania posiadanymi środkami. Powinno więc zapewnić szybki i bezpieczny dostęp do naszych własnych pieniędzy za pośrednictwem Internetu (lub zainstalowanej w telefonie aplikacji mobilnej). Z tego powodu przed wyborem rachunku warto przeanalizować również i ten aspekt. Dokładniej mówiąc, warto sprawdzić, jakie operacje będzie można wykonać z poziomu bankowości elektronicznej i jak prezentuje się lista udogodnień dostępnych w systemie transakcyjnym banku. Taką przydatną funkcjonalnością może być np. czasowe blokowanie karty, zastrzeganie dokumentów, opłacenie miejsca parkingowego, zakup biletów komunikacji miejskiej, doładowanie gier i multimediów, dostęp do rabatów, możliwość założenia konta oszczędnościowego lub lokaty, skanowanie faktur, spłata karty kredytowej. Do ciekawych usług powiązanych z kontem internetowym można też zaliczyć kalkulator walut, podgląd stanu kont w innych bankach czy wreszcie - Menedżera finansów (narzędzie, które ułatwia zarządzanie domowym budżetem i umożliwia analizę miesięcznych wydatków). Wszystkie te opcje mogą Ci w przyszłości ułatwić Ci życie, dlatego warto wybrać rachunek, który je oferuje. Wniosek? Zawsze oceniaj oferty banków, nie tylko sam rachunek! Zanim więc otworzysz konto, odpowiedz sobie na pytanie, na czym Ci zależy najbardziej. Na ilości i jakości usług oraz ich dostępności, czy wyłącznie na niskich kosztach? Jeśli na tym pierwszym, uwzględnij przy wyborze rachunków produkty i usługi, z których jako posiadacz konta będziesz chciał skorzystać. Zwróć więc baczniejszą uwagę na ofertę oszczędnościową (konta i lokaty) oraz na ofertę walutową, sprawdź, jakie oceny zbiera system transakcyjny banku i jakie posiada funkcjonalności. Rachunek powinien Ci ułatwiać, a nie utrudniać życie, aby jednak tak było, musi być dopasowany do Twoich oczekiwań i potrzeb. Artykuł sponsorowany