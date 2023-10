Tak Polska dogania Europę. Kto jest za nami?

Polskie PKB zaskoczyło

Ekspert przytoczył dane MFW, z których wynika, że w 2004 r. PKB na głowę mieszkańca Polski wynosił 51,6 proc. dochodów UE, w 2010 - 63,4 proc., a 2020 - 77,2 proc. Arak wyjaśnił, że zmiana PKB per capita w 2023 r. związana jest z projekcją demograficzną KE dot. migracji. "Zakłada ona wzrost populacji osób przebywających w Polsce z 37,4 do 38,2 mln ludzi. Następnie spadek do 37,8 mln w 2024. To zaburza statystykę" - napisał ekonomista.