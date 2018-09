Tak wygląda nowy e-dowód osobisty. Dzieci mogą robić miny na zdjęciu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazało wzór nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Teraz dzieci mogą na zdjęciu robić miny i mieć zamknięte oczy.

W tej sytuacji przesłaliśmy do biura prasowego MSWiA prośbę o udostępnienie pliku graficznego. Wkrótce pracownicy resortu spostrzegli swój błąd i uzupełnili komunikat o odpowiedni obrazek.

Zaznaczmy, że wzór nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną znalazł się w opublikowanym projekcie rozporządzenia w tej sprawie, ale jakość tej grafiki pozostawia wiele do życzenia.

Wróćmy jednak do samego dokumentu. Co się zmieniło? Przede wszystkim umiejscowienie danych, które teraz będą zgodne z przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE.

Łatwiejsze korzystanie z usług online

Projekt rozporządzenia w sprawie nowego wzoru dokumentu został właśnie skierowany do konsultacji międzyresortowych.

Oprócz tego widnieć będzie na nim numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN, który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart.

Zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy i otwarte usta

Rozporządzenie wprowadza także zmiany dotyczące dowodów osobistych wydawanych dzieciom. Zgodnie z propozycją, dzieci do piątego roku życia, na zdjęciach zamieszczonych w dowodzie, będą mogły mieć zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy i otwarte usta.

Dowód osobisty dzieci będzie mógł też odebrać każdy z rodziców – obecnie może zrobić to tylko ten, który wnioskował o wydanie dokumentu.

Nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Co ważne, nie będziemy musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów - zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.