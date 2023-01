Tak zmieniła się gospodarka Polski w czasie kryzysu. Są dane o wzroście PKB w 2022 roku

- Wstępnie szacujemy, że PKB wzrósł w 2022 r. w ujęciu realnym o 4,9 proc. W 2021 r. było to 6,8 proc., ale przypominam, że wtedy był to wzrost w stosunku do pandemii. W trudnych czasach to jest dosyć dobry wynik – poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes GUS Dominik Rozkrut.