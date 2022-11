Polacy biednieją. Inflacja pochłania wszystkie pozytywne skutki podwyżek płac

Inflacja zjada podwyżki

W ujęciu realnym, czyli po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się bowiem o 4,1 proc. w porównaniu do października 2021. Zwraca na to uwagę we wtorkowym komentarzu Krystian Jaworski, ekonomista banku Credit Agricole. Jak przypomina, rośnie tempo, w jakim spada moc nabywcza naszych pensji - jeszcze we wrześniu realnie przeciętne wynagrodzenie było o 2,3 proc. niższe niż 12 miesięcy wcześniej.