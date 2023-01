Inflacja w 2022 roku przekroczyła 14 procent. Waloryzacja emerytur będzie wyższa, niż planował rząd

Waloryzacja rent i emerytur sięgnie niemal 15 procent

To właśnie tę wartość bierze się pod uwagę przy ustaleniu wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Wskaźnik ten wylicza się dodając do inflacji emeryckiej 20 proc. realnego wzrostu płac w ubiegłym roku. Na informację w tej sprawie poczekamy do lutego, ale już piątkowe dane GUS pozwalają stwierdzić, że waloryzacja rent i emerytur w marcu 2023 roku wyniesie co najmniej 14,8 proc.