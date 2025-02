Tak zwiększysz zwrot podatku. Sposób dla milionów Polaków [WYLICZENIA]

By fiskus uznał prawo podatnika do odliczenia, trzeba mieć dowód "na papierze". Najlepiej w postaci potwierdzenia dokonania przelewu z konta bankowego lub e-maila od wspieranej organizacji, w którego treści pojawi się informacja o wysokości wsparcia. Niektóre organizacje, jak np. Siepomaga.pl, pozwalają także na samodzielne wygenerowanie potwierdzenia darowizny .

Chociaż odpadają osoby, które wrzuciły pieniądze bezpośrednio do puszki, liczba uprawnionych do skorzystania z ulgi jest jednak ogromna. Według raportu przygotowanego w ubiegłym roku przez SW Research na zlecenie Allegro zbiórki charytatywne (konkretną akcję lub całą organizację) przez internet wsparło 45 proc. badanych, czyli niemal co drugi dorosły Polak. W dużych miastach na pomoc przeznaczano średnio ponad 100 zł rocznie, na wsiach było to ponad 70 zł.