Takiego miejsca dla seniorów jeszcze nie było. Stefa spa, rehabilitacje i korty tenisowe

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w pełni przygotowany do realizacji wypłat trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypłaty został ustalony na 1 kwietnia, co przypada na świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze trzynastki zostaną przekazane do emerytów i rencistów jeszcze przed rozpoczęciem obchodów Wielkanocy - przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.