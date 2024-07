Tankowanie w mieście 6,50 zł, na autostradzie 7 zł. Z czego to wynika?

Jak policzył Sikorski, za koncesję trzeba liczyć minimum 25-30 groszy (w litrze zatankowanego paliwa - przyp. red.). - I to nie jest tylko w Polsce. To jest też choćby we Francji. Ten okres na przykład 20 lat koncesji trzeba odrobić. Kierowcy są źródłem różnego strumienia dochodów dla budżetu państwa, można by powiedzieć, więc to jest jeden z tych strumieni - tłumaczył.