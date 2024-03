Taylor Swift warta grube miliardy. Rekord na horyzoncie

Jak zauważa Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (Invest.Cinkciarz.pl), trasa Taylor Swift pokonała rekordy frekwencji wypełniając całe stadiony, a także przyczyniła się do wzrostu dochodów z merchandisingu, szacowanych na około 200 mln USD. Analityk podkreśla, że sukces Swift odzwierciedla powrót do wielkich wydarzeń rozrywkowych po pandemii, z ogromnym rocznym wzrostem dochodów z wielu tras koncertowych.