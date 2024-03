Tego dnia zmieni się rozkład PKP. Krótsze przejazdy nad morze i w góry

PKP skraca przejazdy pociągów

Od marcowej korekty trasę z Krakowa do Trójmiasta najszybszy pociąg pokona w 4 godz. 52 min, z Warszawy do Gdańska w 2 godz. 29 min, z Warszawy do Poznania w 2 godz. 29 min, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 min, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godz. 56 min.