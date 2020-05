Telewizory są w magazynach. Mogą pojawić się ciekawe oferty

Z drugiej strony, jest szansa, że przez to telewizory będą tańsze. - Odwołanie dużych imprez, które tradycyjnie napędzają sprzedaż w segmencie RTV, z pewnością zdeterminuje nasze plany promocyjne w nadchodzących miesiącach - przyznaje w "Rzeczpospolitej" Michał Mystkowski, rzecznik Media Expert. Jak dodaje, już przygotowują specjalne akcje sprzedażowe, by zachęcić klientów do zakupów.