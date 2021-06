Terminal płatniczy dla Twojej firmy - jak wybrać najlepsze urządzenie do płatności kartą?

Terminale płatnicze — jaki rodzaj wybrać?

Jeśli chcesz, aby Twoi klienci mogli swobodnie płacić u Ciebie kartami płatniczymi, musisz zastanowić się jeszcze nad jedną istotną rzeczą. A mianowicie, jaki rodzaj urządzenia wybrać. Wyróżniamy dwa główne typy, czyli terminal mobilny oraz stacjonarny. Który sprawdzi się lepiej? Terminal stacjonarny do działania potrzebuje zasilania. Oznacza to więc, że stale musi być podpięty do prądu. To dobry wybór, jeśli transakcji płatniczej dokonuje się zawsze w tym samym miejscu, czyli na przykład bezpośrednio przy kasie. Przenośny terminal płatniczy jest lekki i wygodny w przenoszeniu. Pozwala na sprawną obsługę płatności w dowolnej lokalizacji. Doskonale sprawdzi się na przykład w restauracjach, punktach sprzedaży na wolnym powietrzu, czy w taksówce.