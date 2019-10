Tesco zniknie z Polski? Coraz większe problemy sieci

Tesco rozważa sprzedaż sklepów w Polsce. Pracę może stracić kilka tysięcy ludzi – informuje agencja Bloomberg. Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza” sieć już prowadzi rozmowy, które mają doprowadzić do tej transakcji.

Jak czytamy w „Wyborczej” Tesco boryka się obecnie z ogromnymi problemami, nasz kraj to ciągle największy rynek w Europie Środkowej, ale jest kula u nogi, która psuje wyniki całego koncernu.

Z wyników za pierwszą połowę roku fiskalnego, które w środę podała sieć, wynika, że przychody w Polsce to 4,93 mld zł. Rok wcześniej było to 4,83 mld zł.

Gazeta przypomina, że sieć ma w Polsce 345 sklepów. W ubiegłym roku zamknęła 62, tłumacząc to „stawianiem czoła wyzwaniom strukturalnym”. Tesco weszło na polski rynek w 1995 r., licząc na to, że Polacy będą kupować w hipermarketach. Teraz okazuje, że wielkoformatowe sklepy to przeżytek. Polacy wola kupować w dyskontach, które mają zwykle pod domem.