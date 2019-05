Theresa May odejdzie? "The Times": dymisja w piątek

Premier Wielkiej Brytanii ma w piątek ogłosić rezygnację z urzędu, po tym jak doszło do buntu w jej rządzie w związku z planem ws. brexitu – pisze czwartkowy dziennik „The Times”. Tymczasem trzy lata po referendum Brytyjczycy głosują w wyborach do europarlamentu.

Theresa May ma pozostać na stanowisku do czasu wyłonienia następcy. (PAP, Fot: STEPHANIE LECOCQ)

Theresa May ma pozostać na stanowisku do czasu wyłonienia swego następcy. Ten zostanie wskazany w dwuetapowym procesie. Dwóch ostatnich kandydatów powalczy o głosy 125 tys. członków Partii Konserwatywnej – informuje „The Times”.

Przypomnijmy. Wynegocjowana przez May umowa wyjścia z Unii Europejskiej została już trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin, co zmusiło brytyjski rząd do wystąpienia do Brukseli z prośbą o bezterminowe przełożenie brexitu.

Brytyjska premier przedstawiła we wtorek kompromisowy projekt umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednym z ustępstw jest zapis zobowiązujący rząd do przeprowadzenia parlamentarnego głosowania nad przeprowadzeniem powtórki referendum w sprawie brexitu.

Na propozycję negatywnie zareagowali najgłośniejsi krytycy premier w szeregach jej własnej partii. Jacob Rees-Mogg ocenił, że to, co teraz proponuje Theresa May, jest "gorsze niż wcześniej".

Z kolei politycy Partii Pracy ocenili, że nowa propozycja May to jedynie "odgrzewane kotlety".

Wielka Brytania powinna opuścić UE najpóźniej 31 października br. Tymczasem trzy lata po referendum, w którym zdecydowali o opuszczeniu UE, Brytyczycy biorą udział w w wyborach do europarlamentu. Głosowanie w ok. 40 tys. komisji wyborczych rozpoczęło się w czwartek o godz. 7 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) i potrwa do godz. 22 (godz. 23 w Polsce). W 2014 roku frekwencja w wyborach europejskich w Wielkiej Brytanii wyniosła 35,6 proc.

Brytyjczycy wybiorą 73 europosłów w 12 okręgach wyborczych. Najwięcej z nich - 10 - będzie reprezentowało południowy wschód Anglii, a następnie Londyn i północny zachód kraju (po osiem). Sześciu deputowanych zostanie wybranych w Szkocji, czterech w Walii, a trzech w Irlandii Północnej.

W Anglii, Walii i Szkocji mandaty będą przydzielane metodą d'Hondta w oparciu o zamknięte listy partyjne, a w Irlandii Północnej - o model pojedynczego głosu przechodniego, w którym wyborcy porządkują kandydatów od najbardziej do najmniej popieranego.

Pierwsze wyniki będą ogłoszone dopiero w niedzielę po zakończeniu głosowania we wszystkich państwach UE.