Thermomix bije rekordy popularności. Polacy wydają na robota fortunę

Miłość Polaków do Thermomiksa nie słabnie. Ponad 5 tys. zł za robota przygotowującego zupy, chleb i ciasto nie jest przeszkodą. Tylko w 2019 roku jej producent zanotował rekordowe 98 mln euro przychodu. Czyli około 440 mln zł.

O Thermomiksie coraz częściej mówi się nie jako urządzeniu, a zjawisku społecznym. Gotuje, smaży, wyrabia ciasta, uciera, blenduje, waży. Używają go szefowie kuchni i celebryci. Niedawno swoim robotem pochwaliła się Anna Lewandowska i przyznała, że przy dwójce dzieci bardzo ułatwia jej życie. Thermomix jest modny. Jest też drogi. Kosztuje 5495 zł.

W 2018 roku kupiło go 80 tys. Polaków. Rosnące zainteresowanie widać z każdym rokiem, co pokazują dane finansowe Vorwerk Polska, firmy, która zajmuje się sprzedażą robota kuchennego w naszym kraju. Z każdym rokiem spółka notuje duże wzrosty dochodów. W 2018 roku zysk netto Vorwerk Polska wyniósł 15,1 mln zł. Rok później (to najświeższe dostępne dane) udało się zanotować ponad 23-proc. wzrost i firma miała już 19,8 mln zł zysku.

I to mimo konkurencji ze strony dyskontów. Lidl od kilku lat sprzedaje swojego robota - Monsieur Cuisine. Cena również nie jest niska. W zależności od wersji wynosi od 1400 do 2000 zł. Swoją kontrofertę ma też Biedronka. Jej Chef Hoffen to koszt ok. 1300 zł. Swojego robota ma nawet polska firma produkująca artykuły gospodarstwa, wywodząca się z Milanówka - MPM Product.

Te produkty, choć są podobne i dużo tańsze, Thermomiksowi nie szkodzą. Vorwerk Polska przyznaje, że rok 2019 był rekordowy. Wtedy to w maju w sprzedaży pojawił się nowy model robota - TM6. I najwyraźniej bardzo spodobał się klientom, bo firma zanotowała w Polsce 64-procentowy wzrost liczby sprzedanych urządzeń.

W sklepie nie kupisz

Niedługo spółka ma mieć już milion klientów w Polsce. I to mimo że nie ma nawet jednego stacjonarnego sklepu.

Thermomixa nie można bowiem kupić w żadnym sklepie czy nawet przez internet. Dostępny jest wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli handlowych.

- Osoby współpracujące jako przedstawiciele handlowi z Vorwerk Polska prowadzą własną działalność gospodarczą. Obecnie współpracuje z nami ponad 8,2 tys. przedstawicieli handlowych Thermomix - mówi Wojciech Ćmikiewicz, dyrektor generalny Vorwerk Polska.

Firma zatrudnia w naszym kraju ponad 150 osób: część w siedzibie spółki we Wrocławiu, część w poszczególnych regionach.

Cena ludzi nie zraża

To, że Thermomix świetnie sprzedaje się nad Wisłą, obrazują sprawozdania Vorwerk Worldwide. Firma pokazuje, że przychody ze sprzedaży robota kuchennego w Polsce rosną w szybkim tempie.

W 2016 roku wyniosły one 59 mln euro i były o 33,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. W 2017 roku przychód wyniósł już 70 mln euro, w 2018 roku sięgnął już 80 mln euro. Rok 2019 to przychody na poziomie 98 mln euro.

Niemal wszystkie kraje w 2019 roku zaliczyły mocne wzrosty. Vorwerk Worldwide osiągnął przychód w wysokości 1,3 mld euro. To o 17,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najsilniejszym rynkiem pod względem sprzedaży Thermomixa są Niemcy. W 2019 roku firma osiągnęła tam przychód w wysokości 348 mln euro. To o 36,2 proc. lepszy wynik niż w 2018 roku. Na kolejnych miejscach pod względem wzrostów uplasowały się w ubiegłym roku: Chiny (171 mln euro, wzrost o 52,7 proc.), Włochy (128 mln euro, 4,9 proc.), Polska (98 mln euro, 22,8 proc.) i Austria (23 mln euro, 38 proc.).

Nie wszędzie idzie w górę

Przychody spadły tylko we Francji i w Hiszpanii. Vorwerk o rynek hiszpański walczy z Lidlem. Tam spór jest wyjątkowo zażarty i trafił do sądu. W styczniu sąd handlowy w Barcelonie nakazał Lidlowi usunięcie z rynku wszystkich swoich maszyn Monsieur Cousine "ChefBot", uznając, że naruszył on patent firmy Thermomix.

Sąd orzekł, że wszystkie prawa do urządzenia Vorwerk są w Hiszpanii chronione i że ​​Lidl te prawa naruszył. Uznano, że maszyna sprzedawana przez Lidl "odtwarza każdą z cech" patentu Vorwerk, naruszając tym samym prawo patentowe. Decyzja nie ma wpływu na inne rynki, ale Vorwerk może podobne sprawy wytoczyć Lidlowi w innych krajach.