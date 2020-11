Tłumy Polaków na zakupach w Niemczech. "Można zapomnieć, co to za kraj"

Potrzebne wsparcie dla najemców galerii. "Bez finansowania będą bankrutami"

W poszukiwaniu okazji

Sporo klientów z Polski zresztą przyznaje: przyjeżdża się tutaj w poszukiwaniu okazji. Nie tylko zresztą do samego centrum handlowego, ale też do pobliskich marketów czy dyskontów. W okolicy są sklepy największych lokalnych sieci - jak Lidl, Aldi czy Netto. - Znalazłem odkurzacz wodny za kilkadziesiąt euro w dyskoncie. No w Polsce takie okazje się jednak nie zdarzają - opowiadał nam jeden z klientów.

A co z grudniem?

Ich zapał do podróży do Niemiec może ostudzić oczywiście pełne otwarcie galerii w Polsce. Ale kluczowe będą też decyzje władz Brandenburgii. Nie wiadomo, czy swobodny wjazd do tego landu będzie utrzymany w grudniu. Na razie przepisy o zwolnieniu z kwarantanny dla podróżujących na zakupy obowiązują do końca listopada.