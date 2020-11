Koronawirus. Niemieckie centrum handlowe zaprasza Polaków. "Nie ma żadnych obostrzeń"

Niemcy boją się przyjeżdżać do Polski. "Nasz rząd ich do tego pchnął"

"Graniczny" wyjątek

Centrum handlowe powołuje się na wytyczne władz landu, czyli Brandenburgii. Te dopuszczają "mały ruch graniczny". A to oznacza zwolnienie Polaków wjeżdżających do Niemiec z obostrzeń. Jest jednak warunek: na terenie Brandenburgii można przebywać nie dłużej niż 24 godziny.

Inne landy są mniej liberalne

- To koniec wypraw po tanie papierosy czy benzynę do Polski - komentowała lokalna prasa.

Obowiązek kwarantanny dotyczy też wjazdu z Polski do trzeciego przygranicznego landu - Meklemburgii i Pomorza Przedniego. Władze landu nieco liberalniej podchodzą do ludzi dojeżdżających tam z Polski do pracy. Mogą oni bez problemu wjeżdżać na teren landu, jednak co tydzień muszą się poddawać nowym testom.