Zaskakujący składnik w puszce z fasolą. Producent wyjaśnia i zapowiada zmianę

Nie jest go co prawda wiele, bo mówimy o wartości rzędu 0,02 proc., natomiast pojawia się zasadnicze pytanie - w jakim celu w puszcze z fasolą znalazł się produkt pochodzenia zwierzęcego? To tym bardziej zaskakujące, że w innych puszkowanych produktach producenta takiego składnika nie znaleźliśmy.