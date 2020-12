To będzie ostatni katalog Ikea. Po 70 latach całkowicie znika z rynku

Chciałoby się powiedzieć, że to koniec pewnej epoki, ale preludium do tego końca nastąpiło w 2019 r., kiedy Ikea ogłosiła, że nie będzie już doręczała katalogu wszystkim mieszkającym w określonej odległości od sklepu stacjonarnego. Przez wiele lat katalogi trafiały bowiem do tysięcy odbiorców, więc obrazowo mówiono, że jej roczny nakład jest wyższy od Biblii, najczęściej drukowanej księgi świata.