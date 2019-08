Koniec z katalogiem Ikea w naszych skrzynkach. Co zrobić, żeby go dostać?

Dobrze znane katalogi meblowe przez lata trafiały prosto do naszych skrzynek, ale nie w tym roku. Ikea zrezygnowała z wysyłek, wydawnictwo można obejrzeć online. Jeżeli zaś chcemy mieć wersję papierową – w dalszym ciągu jest to możliwe, ale nie dla wszystkich.

Zamiast tego publikacja na 2020 rok jest do obejrzenia online na stronie szwedzkiego producenta mebli. A co, jeżeli jesteśmy fanami i chcielibyśmy dostać go w formie papierowej? Albo jesteśmy wręcz kolekcjonerami wydawnictw Ikei (tak, też są tacy!)?