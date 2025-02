To koniec. Dino wycofa do końca roku całkowicie ten produkt ze sprzedaży

Dino Polska podkreśla, że proces wycofywania jaj klatkowych trwa już od kilku lat i będzie kontynuowany w 2025 r. Firma zobowiązała się również do całkowitego wyeliminowania jaj klatkowych z produktów marki własnej do końca 2027 r. To działanie ma na celu dostosowanie się do możliwości dostawców oraz preferencji konsumentów.