Polacy rzucili się na te loty. Nowy kierunek ma być hitem Okęcia

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły nowe połączenie z Warszawy do Lizbony 3 lutego 2025 r. Przewoźnik przewiduje, że w tym roku z tej trasy skorzysta od 95 do 100 tys. pasażerów. Rejsy odbywają się Boeingami 737 MAX 8, które mogą pomieścić do 186 osób.