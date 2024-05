"To nie błąd systemu". Taką emeryturę ma 60-latka z Biłgoraja

Mimo że minimalna emerytura w naszym kraju to 1780,96 zł brutto, dla niemal 400 tysięcy Polaków jest to kwota nieosiągalna. Dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pokazują, że najniższa emerytura, wynosząca jedynie 2 grosze, trafia do mieszkanki Biłgoraja.