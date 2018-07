To ostatnie takie dowody osobiste w Polsce. Aż trudno uwierzyć, że są ważne... 100 lat

Choć są rzadko spotykane, to w Polsce wciąż kilkaset tysięcy osób ma dowód osobisty ważny przez najbliższe 100 lat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma dla nich dobrą wiadomość. Do urzędów już nie będą musieli się fatygować.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dowód osobisty bez terminu? Takimi dokumentami wciąż posługują się tysiące seniorów (WP.PL, Fot: WP.PL)

To ostatnie takie dowody osobiste w Polsce. Wciąż obowiązują i będą ważne do końca życia ich właścicieli. Wyglądają tak jak każdy dowód wydany przed 2015 roku. Identyczny wzór, identyczne dane, znaki szczególne, kolor oczu.

Wszystko się zgadza. Poza jednym drobnym szczegółem. Ich data ważności kończy się 100 lat po terminie wydania. Widać to na odwrocie. Z kolei w miejscu, w którym zwykle jest data ważności, jest tylko napis "Nieoznaczony". I tak jeden z czytelników podesłał nam zdjęcie dowodu osobistego z terminem do 2112 roku. Jego dokument przestanie być ważny dopiero 100 lat po Euro 2012 w Polsce i Ukrainie.

Od 2007 do 2015 roku osoby po 65 roku życia otrzymywały stuletni dowód, nazywany bezterminowym. Skąd w ogóle w Polsce dowody bezterminowe? Miały być dla seniorów ułatwieniem. Dostają nowy dowód i nie muszą się już o nic martwić. Choć brzmi to brutalnie - miał być z nimi do końca ich dni.

Ale zamiast ułatwieniem, takie dowody były problemem. Stanowiły przeszkodę podczas rezerwacji podróży — nie każdy przewoźnik miał w systemie możliwość wybrania daty na 100 lat do przodu. Niewygoda to nie wszystko. Stuletnie dowody były podejrzane dla straży granicznej innych krajów. W końcu kto wierzył w to, że senior ma dowód na kolejne sto lat? Ano właśnie. I podobnie w sieci wciąż można znaleźć historie seniorów, którzy w bankach musieli się tłumaczyć z posiadanych dokumentów. Były legalne, a budziły wątpliwości. I dlatego zapadła decyzja – odświeżanie dowodów co jakiś czas jest potrzebne. Chociażby dla nowego zdjęcia, czy by zapominalscy mieli szansę poinformować urząd o nowym adresie.

1 marca 2015 roku — od tego dnia w Polsce dowody osobiste mogą być ważne tylko przez 5 lub 10 lat (5-letni okres obowiązuje np. osoby nieletnie).

Pan Jan skontaktował się z nami za pośrednictwem serwisu dziejesie.wp.pl. Wysłał proste pytanie. - Wiele ostatnio słyszałem o nowych dowodach. Czy mając bezterminowy dokument, również będę musiał iść do urzędu i go wymienić na nowy? - pyta. Skąd problem? Nowe, elektroniczne dowody osobiste mają pojawić się w Polsce 1 marca 2019 roku. Choć słyszy się o nich od lat, to wreszcie mają się pojawić. We wrześniu poznamy wzór nowego dowodu osobistego - ujawnił w rozmowie z money.pl minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zapewnił, że zrobi wszystko, by dokument zaczął być wydawany w marcu 2019 roku. Testy dowodu odbędą się już w listopadzie.

Dlaczego e-dowody na pewno się pojawią? Bo projekt dofinansowała Unia Europejska, to Polska ma jeszcze tylko niecały rok, by sprawę zamknąć. W przeciwnym wypadku warte ponad 100 mln zł dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. Co na tym zyskają Polacy? W jednym dokumencie będą mieć np. Elektroniczną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma dobrą wiadomość dla seniorów. Do urzędu iść nie muszą. - Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, który wprowadza tzw. elektroniczny dowód osobisty, nie przewiduje obowiązku przedterminowej wymiany wydanych dokumentów. Odnosi się to również do dowodów osobistych z terminem ważności „nieoznaczony” – zaznacza biuro prasowe resortu.

Gdyby jednak któryś z seniorów miał ochotę korzystać z elektronicznego dowodu, to nie ma problemu. - Projekt przewiduje także, że na wniosek posiadacza będzie istniała możliwość nieodpłatnej wymiany posiadanego dokumentu na nowy dowód z warstwą elektroniczną - dodają przedstawiciele resortu.