To samo piwo w dwóch różnych butelkach. Winne... sieci handlowe

Ten sam producent, piwo tej samej marki. A jednak dwie różne butelki - jedna bezzwrotna, druga zwrotna. Z czego wynikają takie różnice? Producenci wskazują, że chodzi o politykę sieci handlowych, które kaucjowanych butelek po prostu u siebie nie chcą.

To o tyle ciekawe, że dotyczy piwa dokładnie tej samej marki - Książęce Weizen oraz Książęce Złote Pszeniczne. Marka należy do Kompanii Piwowarskiej, ale nie jest jedyną, w której takie sytuacje się zdarzają.

Powód? Zapytaliśmy u producenta, z czego wynikają takie różnice w obrębie tej samej marki. Wygląda na to, że jedno piwo było kupione w dyskoncie, a drugie - na w osiedlowym sklepie.

Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że niektóre sieci handlowe nie chcą u siebie butelek zwrotnych, by zaoszczędzić sobie i klientom kłopotu związanego ze zwrotem opakowań. Klienci nie zawsze mają paragon, czasami też butelka jest wyszczerbiona lub ma oberwaną etykietę.