Toalety w Biedronce. Klienci pytają: gdzie mamy iść?

Biedronka chętnie chwali się, że odpowiada na potrzeby klientów, zdarza się jednak, że ci pytają: a gdzie mamy iść za potrzebą?

Przedstawiciel Jeronimo Martins Polska, do którego należy Biedronka, odparł, że większość sklepów sieci mieści się w istniejących już budynkach, w których nie było toalet. - Infrastruktura tych obiektów wynika z wcześniej wydanych prawomocnych pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektu - sprecyzował w rozmowie z portalem.

- Nie mamy możliwości udostępnienia toalet dla pracowników innym osobom odwiedzającym sklep - zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak również z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarne - tłumaczyła wtedy sieć, odpowiadając "Dziennikowi Zachodniemu". - W świetle obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych, z takich toalet mogą korzystać wyłącznie pracownicy, posiadający aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Sprawa braku toalet nie dotyczy zresztą tylko Biedronki. Podobne kłopoty mają klienci Lidla, co również co jakiś czas poruszają media. Tu także sieć deklaruje, że zmienia swoje sklepy i w nowych lub przebudowywanych lokalizacjach łazienki dla klientów tworzy. - Toalety wyposażone są w przewijak dla niemowląt oraz są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - zapewnia w odpowiedzi dla "Gazety Pomorskiej" przedsawicielka Lidla.