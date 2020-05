WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Tomograf dla szpitala w Gorzowie. Pomoże w leczeniu pacjentów z COVID-19 (Żabka) żabka + 1 koronawirus 11 godzin temu Tomograf dla szpitala w Gorzowie. Pomoże w leczeniu pacjentów z COVID-19 Nowoczesny kontenerowy tomograf komputerowy o wartości niemal 3 mln zł został przekazany Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim. Sprzęt ufundowała sieć sklepów Żabka. Tomograf będzie wykorzystywany do badań pacjentów z koronawirusem. Podziel się Artykuł powstał we współpracy z siecią Żabka Urządzenie, przekazane gorzowskiemu szpitalowi w darowiźnie, zostało już podłączone i lada moment będzie służyło pacjentom. 4,5 mln na sprzęt medyczny od Żabki – Jednym z priorytetów naszej sieci jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Polaków. Dlatego już na początku kryzysu wywołanego COVID-19 Żabka podjęła współpracę z Ministerstwem Zdrowia i zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 4,5 ml złotych na rzecz działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. Dziś widzimy najbardziej namacalny efekt tej współpracy – do szpitala jednoimiennego w Gorzowie Wielkopolskim przekazaliśmy zakupiony przez nas kontenerowy tomograf komputerowy. To sprzęt najwyższej klasy, który w trakcie pandemii wspomoże diagnostykę płuc pacjentów z COVID-19, a po niej będzie służył także pacjentom z innymi dolegliwościami. Dodam, że z pozostałej kwoty finalizujemy także zakup ultrasonografów dla placówek medycznych, które przekażemy do dalszej dyspozycji ministerstwu – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska. O 50 proc. więcej badań Tomografia komputerowa jest jedną z głównych metod diagnostycznych wspomagających wykrywanie oraz diagnozowanie chorych z COVID-19.

Zmiany powodowane przez COVID-19 w płucach są doskonale widoczne podczas badania tomografem, m.in. jako charakterystyczne obszary "matowego szkła". Skan tomograficzny klatki piersiowej pozwala więc na szybką i precyzyjną diagnozę, jak również na efektywne monitorowanie stanu pacjenta. – W naszym szpitalu średnio każdej doby wykonujemy około 100 badań tomografii komputerowej. Tomograf otrzymany od sieci handlowej Żabka pozwoli nam zwiększyć tę liczbę do około 150 badań, czyli aż o 50 proc. Będzie służył pacjentom Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego, w którym niesiemy pomoc osobom, które są zakażone lub podejrzewane o zakażenie koronawirusem. Takie urządzenie, to dziś jeden z elementów podstawowej diagnostyki w identyfikowaniu SARS-CoV-2. Do tej pory nasz Jednoimienny Szpital Zakaźny nie miał tomografu, więc pacjentów, którzy wymagaliby diagnostyki tego typu sprzętem, musielibyśmy przewozić do głównego budynku szpitala – mówi Jerzy Ostrouch, prezes zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. Trwa ładowanie . . . Wysoka jakość. Niska dawka promieniowania Producentem tomografu przekazanego Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim jest firma Siemens Healthcare. – SOMATOM go.Top z Siemens Healthineers to nowoczesny, 128-warstwowy tomograf komputerowy. Zapewnia najwyższą jakość obrazowania przy bardzo niskim poziomie dawki promieniowania i środków kontrastowych. Zastosowaliśmy w nim również wiele technologii zwiększających komfort pacjentów i obsługi. Także pomieszczenie kontenerowe jest zaprojektowane z myślą nie tylko o funkcjonalności, ale i o komforcie pacjenta: np. w suficie pawilonu umieściliśmy podświetlany panel naśladujący słoneczne niebo. Co istotne, wiele rozwiązań w SOMATOM go.Top obniża też koszty użytkowania – dzięki modułowej konstrukcji, zdalnej obsłudze serwisowej czy minimalnym wymogom środowiskowym, choćby zredukowanemu zużyciu energii elektrycznej – wyjaśnia Marek Witulski, dyrektor branży diagnostyki obrazowej Siemens Healthineers. Źródło: Żabka Dwa miliony z aplikacji żappka Współpraca firmy Żabka Polska z Ministerstwem Zdrowia nie jest jedynym działaniem podjętym przez sieć na rzecz walki z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem. W szeregu podjętych działań sieć wspólnie z użytkownikami aplikacji żappka, zebrała już ponad 2 mln zł na pomoc 16 regionalnym szpitalom zakaźnym. Dzięki zaangażowaniu franczyzobiorców i pracowników Żabki produkty spożywcze trafiają także do pracowników ochrony zdrowia w różnych częściach kraju. Artykuł powstał we współpracy z siecią Żabka WP Finanse Polub WP Finanse Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku