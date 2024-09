Tony malin z Ukrainy zatrzymane przez służby. Zaniepokoił je kolor

Ukraina niechlubnym rekordzistą

Ukraina to państwo, z którego pochodzi najwięcej żywności zatrzymywanej na granicach Polski. Jak pisaliśmy w WP Finanse, IJHARS w okresie od lipca do końca sierpnia 2024 r. wydała 18 decyzji dot. zatrzymania towarów spożywczych z Ukrainy. Zapytaliśmy również o to, jakich produktów dotyczyły decyzje podjęte przez inspektorów w okresie letnim. Jak podaje IJHARS, najczęściej kwestionowano: owoce mrożone, zboża (gryka, proso) czy lody z Ukrainy.