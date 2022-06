Totalny upadek. Oto co Rosjanie zrobili z handlem na okupowanych terytoriach

Żeby uzyskać dostęp do sklepów, rosyjscy okupanci odszukują miejscowych pracowników, którzy nie wyjechali z miasta. Wykorzystują do tego informacje uzyskane od miejscowych władz. Czasem im grożą, innym razem szantażują i zmuszają do oddania kluczy i otwarcia sklepu. Matiasz z Ekonom Plus powiedział podwładnym, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i że w przypadku takich żądań mają oddawać klucze.