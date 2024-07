"Tragiczne", "słabe". Rolnicy oceniają początek żniw

- Cena jęczmienia w skupie, początkowo około 550 zł za tonę, przy słabej gęstości ziarna spada do 300-350 zł za tonę. Koszty uprawy to około 2,5-3 tysiące na hektar, więc przy 4 tonach sprzedanych po 300 zł, to jest 1200 zł - mówi nam wiceprezes PZPRZ.