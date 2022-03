Transport TIR-ów z Rosji. Terlecki: UE powinna zablokować, zabiegamy o to

Terlecki: konieczna jest decyzja UE

Dopytywany był o to, czy Polska będzie zabiegać, by wstrzymać transport TIR-ów jadących z towarami z Rosji przez granicę z Białorusią. - Zabiegamy o to - podkreślił. Zaznaczył, że to jest "konieczna decyzja Unii Europejskiej". - I ona powinna być bezwzględnie podjęta - dodał wicemarszałek.