Sankcje wobec Rosji. Grodzki: zatrzymać TIR-y jadące przez Polskę do Rosji

- Jestem zdegustowany, że przez Polskę do Rosji i Białorusi jadą TIR-y z towarami objętymi sankcjami i nikt ich nie zatrzymuje - podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Towary objęte sankcjami nie mają prawa przez Polskę przejeżdżać - dodał. W ciągu doby kolejka ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Koroszczynie wydłużyła się z ok. 450 do 800 pojazdów. Trwa tam protest przeciwko transportowi towarów z UE do Rosji i Białorusi.