Trasa Kaszubska. Rusza realizacja kolejnych dwóch odcinków

Są podpisy pod umowami na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch fragmentów drogi S6, zwanej Trasą Kaszubską. Odcinki z Bożegopola Wielkiego do Luzina oraz z Luzina do Szemuda będą w sumie miały 20 km długości.

Trasa Kaszubska ma połaczyć Trójmiasto ze Szczeconem W woj. zachodniopomorskim trwa już budowa 7 odcinków drogi od Goleniowa (połączenie z drogą S3) do Koszalina wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa. Łącznie to ok. 140 km nowej, 2-jezdniowej drogi ekspresowej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 mld zł.