Truskawkowy keczup od firmy Włocławek. Internauci w szoku

Keczup o smaku truskawki i ketchup o smaku czerwonej porzeczki - to nowe odkrycia internautów. - Profanacja! - reagują niektórzy. Co ciekawe, producent niespecjalnie chwali się tym specyficznym przysmakiem.

Również inni internauci byli zdziwieni. Niektórzy w odpowiedzi do wpisu ironizowali, że taki ketchup byłby idealny do... czekoladowej pizzy, którą oferowała niedawno firma Dr. Oetker.

Uważa się, że keczup pierwsi wymyślili Chińczycy aby wzbogacić nim smak ryb. Do Europy przysmak trafił prawdopodobnie pod koniec XVII w., a do USA - pod koniec XIX wieku. Za to jeśli chodzi o keczup truskawkowy i porzeczkowy, to firma z Włocławka jest prawdopodobnie tu światowym pionierem.