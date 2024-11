Trwa rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ile można zarobić?

Od 29 listopada do 14 grudnia 2024 r. odbędzie się ostatnie w tym roku szkolenie w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej . Jak informuje portal nowiny24.pl, uczestnicy przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe lub 8-dniowe wyrównawcze. Program obejmuje m.in. umiejętności strzeleckie i przetrwanie w trudnych warunkach.

Żołnierze WOT otrzymują dodatek za gotowość, wynoszący 10 proc. pensji zawodowego szeregowego, czyli 600 zł . Członkostwo w WOT to także możliwość rozwoju osobistego i uczestnictwa w kursach. Dla zainteresowanych dostępne są jeszcze wolne miejsca na szkolenia.

Osoby z Podkarpacia zainteresowane służbą w WOT powinny zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 3. PBOT lub pod numerem telefonu: 261 156 227.

Istotne jest, aby zaznaczyć, że wezwanie do kwalifikacji wojskowej nie oznacza bezpośredniego powołania do służby wojskowej. Głównym jej celem jest ustalenie i przydzielenie odpowiedniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.