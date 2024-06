Trwa ucieczka firm z Polski. Oto mapa miejsc, do których się przenoszą

Co najmniej osiem zagranicznych firm, które działają w Polsce, poinformowało w tym roku o przeniesieniu produkcji lub części produkcji za granice naszego kraju. To m.in. Michelin, który przenosi zakład opon ciężarowych z Olsztyna do Rumunii oraz Yazaki Polska emigrująca z Mikołowa do Bułgarii, o czym pisaliśmy w WP Finanse.