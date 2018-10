Trzaskowski: Będą podwyżki dla nauczycieli i darmowe żłobki. Liczymy budżet

- To są duże pieniądze, będziemy to dokładnie liczyć. Około 100-200 mln zł. Zobaczymy na co pozwoli nam budżet, ale na pewno będą podwyżki dla nauczycieli oraz darmowe żłobki – zapewnił w programie „Money. To się liczy” nowo wybrany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nowo wybrany i czekający na zaprzysiężenie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podtrzymuje wyborcze obietnice. W programie "Money. To się liczy" zapewnił, że wywiąże się z planów podwyżek dla nauczycieli, szczególnie tych zaczynających karierę, oraz podtrzymuje słowa o darmowych żłobkach.

- Zaczynamy od stażystów i nauczycieli kontraktowych, ponieważ młodzi nauczyciele nie idą do zawodu. Mamy niesamowity deficyt w Warszawie i musimy sobie z tym radzić - podkreślił Trzaskowski.

- Podwyżki dla nauczycieli na pewno będą, tak samo jak będą darmowe żłobki. Natomiast dokładny plan przedstawimy na dniach. W tej chwili to liczymy, urząd obejmuję dopiero za miesiąc, wtedy będę miał dostęp do wszystkich danych. Ale na pewno będziemy realizować te obietnice – zapewnia nowy prezydent Warszawy.