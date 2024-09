Trzy dofinansowania dla rolników. Termin składnia wniosków mija jutro

Pomoc dla małych gospodarstw

Tego samego dnia upływa termin składania wniosków na pomoc dla rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Kwota pomocy wynosi 225 euro na hektar, maksymalnie 1125 euro na gospodarstwo. Można również ubiegać się o przejściowe wsparcie krajowe, które uzupełnia płatność podstawową i płatności obszarowe, w tym również płatności ONW (obszarów z ograniczeniami do prowadzenia działalności rolniczej). Do tej pory o to wsparcie ubiegało się 171,7 tys. rolników.