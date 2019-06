Trzy paski nie tylko dla Adidasa. Firma przegrywa proces

Niemiecki producent odzieży i obuwia sportowego przegrał proces przed unijnym sądem. Chodziło o prawo do jednej z wersji wzoru trzech równoległych pasków. Znak pozostanie jednak chroniony.

Nie oznacza to, że inni producenci będą mogli teraz dowolnie wykorzystywać wzór graficzny przedstawiający trzy równoległe paski, który od lat zdobi produkty niemieckiego producenta. Adidas poinformował, że chodzi tylko o jedną z wersji tego znaku towarowego. Firma nie zdradziła jednak, o którą dokładnie. – To orzeczenie ogranicza się tylko do specyficznego wariantu znaku i nie ma wpływu na szeroką ochronę, jaką objęty jest w Europie wzór trzech pasków – powiedział rzecznik firmy.

W 2014 roku Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej EUIPO przychylił się do wniosku Adidasa i zarejestrował trzy paski jako ogólnoeuropejski znak towarowy firmy, równolegle do znaków zastrzeżonych już w poszczególnych krajach. Dwa lata później skargę na tę decyzję złożyła belgijska firma Shoe Branding Europe, a EUIPO przyznało jej rację, potwierdzając, że nie było podstaw do ogólnoeuropejskiego uznania wzoru. Adidas zaskarżył decyzję urzędu do sądu UE, który teraz wziął stronę EUIPO.