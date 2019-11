Trzynasta emerytura. Apel emerytów do rządu o zwolnienie świadczenia z podatku

Emeryci pobierający trzynastą emeryturę najprawdopodobniej otrzymają dodatkowe 1200 złotych brutto. Podatek dochodowy i składka zdrowotna wyniosą od tej kwoty 219 złotych. Dlatego też pojawił się apel do rządu, żeby "trzynastkę" zwolnić z podatku.

Dlatego też dzisiejszy "Fakt" przedstawia apel emerytów do rządu, którzy proszą o zwolnienie świadczenia z podatku. Seniorzy, na których słowa powołuje się dziennik, argumentują, że "emerytury nie należą do najwyższych", a zatem decyzja o zwolnieniu "trzynastek" z podatków sprawi, że "emeryci będą mieli trochę więcej pieniędzy na życie".

– Trzynastka to jednorazowe świadczenie. Wystarczyłoby w ustawie zapisać, że jest to dodatek, a wszystkie dodatki do emerytur są zwolnione z podatku dochodowego, jak i składki zdrowotnej – tłumaczy Kolek.