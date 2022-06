Trzypasmowa autostrada kosztem odcinka drogi ekspresowej. Rząd przesuwa pieniądze

Resort infrastruktury obetnie o 600 mln zł finansowanie na jeden z odcinków drogi S10. Dzięki temu sfinansuje rozbudowę autostrady z Torunia do Włocławka - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu". Drogowcy przymierzają się nie tylko do poszerzenia autostrady A1. Zaawansowane są przygotowania do budowy trzeciego pasa na odcinku A2 Łódź—Warszawa.