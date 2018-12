Trzypiętrowe centrum handlowe otwiera się przy Krupówkach. Budowa trwała kilka lat

Centrum Handlowe Krupówki 40 - tak nazywa się nowy obiekt przy najsłynniejszej ulicy Zakopanego. Otwarcie zaplanowano na 15 grudnia.

Szklana elewacja pokaźnego jak na warunki zakopiańskich Krupówek obiektu przykuwa wzrok przechodniów. Od 15 grudnia będą oni mogli już zajrzeć do środka. Na ten dzień zaplanowane jest otwarcie Centrum Handlowego Krupówki 40.

Powierzchnia trzypiętrowego obiektu to blisko 10 tys. m kw., sama powierzchnia użytkowa to ok. 6 tys. m. kw. Jak podaje portal, Trzy pierwsze kondygnacje zajmą marki z branży modowej i sportowej, a ostatnie piętro zajmie oferta gastronomiczna. Budynek ma mieć także punkt widokowy, z którego będzie można podziwiać panoramę Tatr.