"Tu jest Polska!”. Zaskakujący pomysł wiceministra

Niemieckie nazwy przeszkadzają politykowi Solidarnej Polski. "Tu jest Polska!” – przypomina na Twitterze wiceminister i dodaje, że niemieckie nazwy stacji to "niebezpieczny i bezprawny precedens”.

Jego zdaniem, ten "niebezpieczny precedens” mógłby doprowadzić do dodawania nazw stacji kolejowych w języku mniejszości również w innych miastach, jak np. Warschau Innenstadt czy Oppeln Western, fantazjuje wiceminister.

"Zapadła przed laty decyzja nie ma podstawy w obowiązujących przepisach prawa i został podjęta na skutek działań ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji Cyfryzacji Pana Stanisław Huskowskiego. Stan faktyczny wywołuje liczne wyrazy niezadowolenia mieszkańców oraz prowadzi do dezorientacji podróżnych" – pisze Kowalski.

Zdaniem lidera opolskiej mniejszości niemieckiej Rafała Bartka, nie ma podstaw prawnych do usunięcia dwujęzycznych nazw z dworców kolejowych w Dębskiej Kuźni i Chrząstowicach, a jeśli do tego dojdzie, to z powodów polityczynych, a nie ze względu na uregulowania prawne.