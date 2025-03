Tu turyści jedzą i piją za grosze. Na czele to miejsce w Europie

W tak przygotowanym rankingu najtańsze okazało się portugalskie Algarve , w którym całościowy koszt został oszacowany na 58,95 funta brytyjskiego, czyli ok. 290 zł. Na kolejnych miejscach znalazł się Kapsztad (RPA), Tokio (Japonia), Kuta (Bali) i Delhi (Indie). Europę w pierwszej "10" reprezentuje Słoneczny Brzeg w Bułgarii - 71,46 funta, czeska Praga i Costa del Sol w Hiszpanii (76,51 funta, czyli ok. 380 zł).

Wzrost liczby rezerwacji widać także na polskim rynku. W rozmowie z grudnia 2024 r. Maciej Nykiel, prezes Nekery, zauważył że od stycznia do października rynek urósł ok. 15-20 proc. rok do roku .

Polacy najchętniej latali na południe Europy i do północnej Afryki - do Turcji, Chorwacji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Albanii, Egiptu i Tunezji. - Co ciekawe, tylko niewiele zmieniła się średnia cena rezerwacji. Oznacza to, że obsłużyliśmy jako branża więcej klientów, ale zapłacili oni za wycieczki i wczasy zaledwie o 2-3 proc. więcej niż rok wcześniej. Mimo że presja inflacyjna w Polsce była na dużo wyższym poziomie, to w turystyce był to rok klienta pod względem ceny - mówił prezes touroperatora.