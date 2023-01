Pod Rzeszowem powstaje nowy odcinek S19. Drogowcy pokazali zdjęcia z budowy

Koniec prac za trzy lata

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2026 roku. Droga ekspresowa S19 będzie stanowiła cześć międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.