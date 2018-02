Twój partner może mieć tajne konto. Co 5 osoba odkłada własne pieniądze

60 proc. młodych Polaków będących w związku, finansami zarządza wspólnie ze swoim partnerem. Jednak wielu z nich ceni sobie niezależność i swobodę decydowania o własnych wydatkach – dba o wspólny budżet, ale ma też środki, którymi dysponuje według uznania.

Choć wśród polskich par i małżeństw kłótnie o pieniądze nie są rzadkością, to jednak 7 na 10 osób jest gotowych do poświęceń finansowych na rzecz drugiej połówki – wynika z raportu "Młodzi Polacy w związkach – podział ról finansowych" przygotowanego przez Maison & Partners dla firmy finansowej Wonga.

Mimo partnerskiej relacji dotyczącej zarządzania budżetem, to i tak pieniądze są częstym powodem kłótni wśród młodych Polaków. Co dziesiąty badany przyznał, że o finanse ze swoją drugą połówką sprzecza się minimum raz w tygodniu. Za to 23 proc. respondentów zadeklarowało, że tego typu kłótnie pojawiają się w ich związku minimum raz – do kilku razy w miesiącu. Najczęstszą ich przyczyną są zbyt duże wydatki partnera.