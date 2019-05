"Twórzmy hasła za pomocą wierszyków", radzi ekspert

Współczesność wymaga od nas korzystania z coraz większej liczby haseł. Łatwo więc pójść na skróty - i korzystać wszędzie z tych samych, prostych haseł. Je jednak bardzo łatwo złamać. Co więc zrobić? - Na przykład korzystajmy z wierszyków Jana Brzechwy - radzi ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego.

Ale jak je zapamiętać? Tym bardziej, że przecież eksperci radzą, by do każdego konta mieć osobne hasło. - Jeżeli używamy jednego hasła (lub nawet zbliżonego - tak, tak, jeśli dodacie do swojego hasła standardowego nazwę usługi np. „stokrotkagmail”,„stokrotkafacebook” to się nie liczy), to jesteśmy narażeni na to, iż w przypadku włamania i wykradzenia naszego hasła do jakiegoś mało istotnego dla nas miejsca, pozostałe, w których z niego korzystaliśmy, także są narażone na niebezpieczeństwo - przypomina ekspert.