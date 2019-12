WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Informacja prasowa recykling 28-11-2019 (10:45) Ty też możesz dać plastikowi drugie życie Wystarczy wprowadzić w życie jeden prosty nawyk, być bardziej ekologicznym i pomóc planecie. A chodzi o… segregację odpadów! Świetnym przykładem jest butelka PET: to tak naprawdę nie odpad, a cenny surowiec, który – jeśli trafi do odpowiedniego kosza – może następnie zostać w pełni przetworzony i wrócić do nas jako bluza z polaru, namiot, dywanik łazienkowy czy… nowa butelka! Jak to możliwe? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Pixabay.com) Idea segregacji odpadów Jeśli wrzucimy odpady do odpowiednich pojemników, ułatwiamy ich właściwe sortowanie i lepsze przygotowanie do recyklingu. Dzięki temu, zamiast trafiać na składowiska czy przenikać do środowiska naturalnego, mogą dostać drugie życie. Żółte, niebieskie, zielone… Co gdzie wrzucać? Najczęściej spotykanym systemem segregacji odpadów jest poniższy z podziałem na kolorowe kosze: szary – na odpady zmieszane, nienadające się do recyklingu (co ciekawe – to właśnie tutaj, a nie do kosza na szkło, powinny trafiać naczynia szklane i ceramiczne!),

niebieski – na papier (aczkolwiek zużyte papierowe ręczniki czy chusteczki powinny trafić nie do niebieskiego, a do szarego kosza),

zielony – na szkło (np. słoiki, butelki),

brązowy – na odpady bio (np. obierki i resztki z owoców i warzyw),

żółty – na metal i tworzywa sztuczne (np. butelki PET). Na szczególną uwagę zasługują właśnie butelki z plastiku PET, których miejsce jest w żółtym koszu. Taka butelka pozostawiona np. w lesie mogłaby rozkładać się nawet 500 lat, a dzięki odpowiedniej segregacji może trafić do recyklingu, do którego w pełni się nadaje. Jak wygląda recykling butelek PET? Najpierw butelki są oddzielane od innych odpadów, wstępnie sortowane według koloru i transportowane do zakładu zajmującego się recyklingiem. Tam m.in. poprzez powtórny system sortowania usuwa się etykiety i inne zanieczyszczenia. Później butelki i nakrętki są cięte na małe kawałki zwane płatkami oraz myte i oddzielane w wodzie. Proces ten jest ważny, ponieważ są one wykonane z różnych rodzajów plastiku – oba nadają się do recyklingu, ale przechodzą inne procesy. Następnie z płatków PET tworzy się granulat – tzw. rPET. Materiał ten poddawany jest rygorystycznym badaniom pod względem jakości i bezpieczeństwa. Jeśli spełnia on wszelkie surowe normy – przekazywany jest do producentów, którzy mogą z niego tworzyć nowe produkty. Nestle Podziel się Co może powstać z przetworzonej butelki? Plastik PET z recyklingu, tzw. rPET, ma wiele zastosowań. Może zostać wykorzystany m.in. do produkcji nowych butelek – robi to m.in. Nestlé Waters. Firma zobowiązała się, że do 2025 roku 35% PET w butelkach będzie pochodzić właśnie z recyklingu. Kamieniem milowym w Polsce jest wprowadzenie w listopadzie naturalnej wody mineralnej w butelce o pojemności 1L, wykonanej w 50% z plastiku z recyklingu. Na polskim rynku nie było jeszcze butelki o tak małej pojemności wykonanej z wykorzystaniem rPET. Stworzenie bezpiecznego opakowania z udziałem tego tworzywa jest tym większym wyzwaniem, im mniejsza pojemność butelki. Firma planuje wprowadzenie kolejnych tego typu butelek. Co ważne, opakowania te można również ponownie przetworzyć. Co innego może jeszcze powstać z plastiku PET z recyklingu? Z 35 butelek PET można wykonać bluzę polarową, z 5 – torbę na zakupy, z 25 – wypełnienie dla trzech poduszek (50x60 cm), a z 13 – materiał gotowy do wykonania stroju sportowego reprezentanta Polski w piłce nożnej! Takie dane podają organizatorzy kampanii „Działaj z imPETem!”, mającej na celu zwiększenie liczby zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET, której inicjatorem i partnerem jest Nestlé Waters Polska. Postaw na zmianę już dziś! Każdy z nas może dać butelce PET szansę na drugie życie. Wystarczy jeden prosty gest: wrzucenie jej do odpowiedniego kosza. Warto pamiętać, że każdy, nawet niewielki krok, może przyczynić się do dużych zmian, które posłużą środowisku. Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne